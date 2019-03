À la défense du Pharmachien

Il est plus que regrettable de voir le sort qui est réservé au Pharmachien par ces internautes dont on soupçonne qu’ils n’ont pas l’esprit scientifique très développé. Cachés frileusement derrière l’anonymat des réseaux sociaux, ils propagent leur hargne avec d’autant plus de vigueur qu’ils se savent à l’abri des regards. Il faut dénoncer publiquement ces gens d’un autre temps et leur faire savoir que nous refusons de reculer à l’âge pré-scientifique où ils semblent s’être arrêtés. Les dérives de toutes sortes qu’on voit dans nos sociétés seraient beaucoup moins nombreuses si l’esprit scientifique était plus développé. Il est important de réaffirmer la priorité de la raison pour rendre compte de notre réalité même dans des domaines où elle ne peut pas tout expliquer. La science progresse parce qu’elle a l’humilité de reconnaître qu’elle ne sait pas tout. Ce doute perpétuel est sa grande force. Il lui permet d’avancer pour s’approcher au plus près de la vérité. Ne lui coupons pas les ailes en faisant taire ceux qui la servent le mieux. J’encourage le Pharmachien à continuer son excellent travail, que nous sommes bien plus nombreux à apprécier qu’à dénigrer.