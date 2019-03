Il existe une université avec des campus à la grandeur de la planète, qui n’exige aucun examen d’admission ni de présélection, et dont chaque étudiant peut également devenir professeur émérite en quelques jours. Cette institution révolutionnaire et accessible à tous de par sa gratuité, forme des millions de cerveaux dans tous les domaines de la connaissance humaine en quelques clics : c’est l’Université Facebook (UF).

Par exemple, les découvertes que les humains avaient réalisées depuis des millénaires ont été balayées en quelques jours lorsque de savants professeurs de l’UF ont décrété que notre planète était plate, et non ronde comme on nous l’avait démontré depuis des siècles. Depuis plus de 150 ans, la science officielle recommandait l’administration de vaccins pour prévenir des maladies contagieuses qui, auparavant, faisaient des ravages parmi la population. Grâce aux éminents médecins spontanés formés à l’UF, nous savons maintenant que ces vaccins sont extrêmement dangereux et qu’il vaut mieux les éviter à tout prix. Toujours dans le domaine de la santé, nous apprenions que les céréales pour bébés produisent des miracles pour augmenter en quelques minutes le taux de fer sanguin avant un don de sang. Cette nouvelle vient détruire toutes les études antérieures qui statuaient que le fer d’origine végétale, très différent de celui des humains, n’était que très peu absorbé (1 % à 5 %) par notre système.

L’UF, c’est à la fois l’Université des Fake News, l’Université de la Fantaisie et l’Université de la Folie. N’en déplaise aux savants de l’UF, je continue d’admirer les levers et les couchers d’un soleil rond comme ma Terre, je suis assidue aux campagnes de vaccination annuelle pour me garder en santé quand des tas de gens autour de moi sont malades, et je consomme plusieurs repas de foie de porc pour augmenter mon taux d’hémoglobine avant un don à Héma-Québec. Comme je fais partie des aînés de notre société, je reste fidèle aux enseignements de mon alma mater, pour mon bien-être et celui de mes semblables. Je laisse à d’autres le (dé)plaisir d’étudier à l’UF !