Bulletin chiffré: lettre au ministre de l’Éducation

En tant qu’ex-enseignant, vous ne pouvez ignorer que l’école accueille de plus en plus d’élèves aux prises avec une palette de troubles du développement, d’apprentissage ou de comportement. Des plans d’intervention individualisés sont élaborés afin de répondre aux besoins multiples et spécifiques de ces élèves.

Prenons un exemple : Julie éprouve de grandes difficultés de décodage en lecture. Comme on évalue sa capacité à comprendre un texte, son plan d’intervention lui permet d’utiliser un logiciel de lecture. Elle réussira son évaluation avec un résultat de 90 %.

Mathieu, un élève de sa classe, ne lit pas avec fluidité, mais se débrouille tout de même, il n’a pas de plan d’intervention et doit lire le texte de manière autonome. Son résultat sera de 65 %. Si ce dernier avait aussi eu droit à un « lecteur », il aurait également eu un résultat de 90 %.

Dans ce contexte que nous révèlent ces pourcentages ? Donnent-ils vraiment un portrait clair de l’élève ? Et que dire de la comparaison à la moyenne du groupe dans lequel plus du quart des élèves bénéficient d’adaptations de toutes sortes ?

L’école québécoise compose depuis trop longtemps avec un programme et un système de pondération inconciliables. Cette incohérence suscite de nombreuses discussions et beaucoup de frustrations au sein du corps enseignant…

À l’instar du Conseil supérieur de l’éducation, nous soutenons qu’il est impératif de mettre le bulletin chiffré au rancart au profit d’un barème qui signifierait « dépasse les attentes », « répond aux attentes de manière autonome », « répond aux attentes avec soutien » et « ne répond pas aux attentes ».

Ne perdons pas de vue que l’évaluation a essentiellement pour but de guider l’apprentissage et l’enseignement. Elle permet de déterminer, à différents moments du processus d’apprentissage, ce que l’élève sait et ce qu’il est capable de faire, pour informer l’élève lui-même et ses parents, mais aussi pour mieux le soutenir et orienter les pratiques pédagogiques.

Alors que le bulletin chiffré cherche à classifier l’élève, un barème qualitatif a l’avantage de donner des indications sur sa progression et permet le développement d’une culture de l’évaluation intégrée qui correspond davantage à l’esprit du programme de formation de l’école québécoise.

Monsieur le Ministre, nous vous enjoignons d’y réfléchir sérieusement, de consulter les enseignants et les parents et de prendre une décision éclairée.