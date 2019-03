La société du «sachoir» rentable

Madame Chouinard,

Merci d’amener l’éducation dans le débat public. C’est essentiel. Quand on lit ce qui s’écrit sur le sujet, par contre, on remarque que bien peu de personnes se questionnent sur les causes profondes de cette désaffection des jeunes envers l’école. Pourtant, déjà en 1960, le frère Untel pointait la principale cause d’échec dans nos écoles : l’enseignant est le seul à se battre pour l’éducation !

Des que l’élève met un pied hors de l’école, rien ne valorise la connaissance pour elle-même, pour sa valeur absolue, et non pour sa valeur relative et économique. On « vend » l’école aux enfants en leur faisant miroiter une récompense pour un bon bulletin, en leur promettant un meilleur emploi qui leur permettra d’acheter une plus grosse télévision. Les parents demandent aux enfants de « passer » les matières qu’ils maîtrisent moins bien, comme on laisse passer un mauvais rhume, tout en leur enjoignant à miser sur leurs matières fortes.

J’enseigne la littérature au cégep, et quand je propose un exercice aux étudiants, immanquablement, quelqu’un lève la main et demande si ça compte. Et, immanquablement, je réponds ceci : « Il y a deux types d’étudiants : ceux qui réussissent et ceux qui veulent savoir si ça compte. »

Valorisons la connaissance. Il ne faut pas apprendre « en vue de l’examen » ; il faut apprendre, point. Ne pas voir la pertinence d’un apprentissage ne signifie pas qu’il n’en a pas. Toute notre société, qui se dit « du savoir », ne recherche que la rentabilité immédiate. Cela se constate dans l’attribution des subventions de recherche (que reste-t-il de la recherche fondamentale ?), dans la promotion des champs d’études (on commence à peine à valoriser les diplômes professionnels… et on regarde de haut ceux qui choisissent les sciences humaines ou les arts), dans la couverture médiatique de la culture et de la science, etc.

Le jour où le savoir sera mis en valeur, les élèves de nos écoles commenceront à apprendre par plaisir. La réussite suivra d’elle-même. En attendant, nous devons nous contenter d’une société du « sachoir » rentable.

Raphaël Desroches

Joliette, le 28 février 2019

Racisme : l’occasion d’une leçon

Les médias, dont Le Devoir, ont rapporté des incidents racistes survenus à Saint-Jérôme récemment. Un jeune hockeyeur a reçu des insultes à caractère xénophobe de la part de partisans de l’équipe adverse. Il y a des témoins. Il y a des photos. Il y a des vidéos. Espérons que le Directeur des poursuites criminelles et pénales vive dans le même monde que nous et qu’il intente des poursuites dans les meilleurs délais. On n’en veut plus chez nous de ces zépais. Poursuite en règle et condamnation (rêvons en couleur !) donneraient une bien belle leçon.

Michel Gay

Le 28 février 2019