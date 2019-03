Racisme : l’occasion d’une leçon

Les médias, dont Le Devoir, ont rapporté des incidents racistes survenus à Saint-Jérôme récemment. Un jeune hockeyeur a reçu des insultes à caractère xénophobe de la part de partisans de l’équipe adverse. Il y a des témoins. Il y a des photos. Il y a des vidéos. Espérons que le Directeur des poursuites criminelles et pénales vive dans le même monde que nous et qu’il intente des poursuites dans les meilleurs délais. On n’en veut plus chez nous de ces zépais. Poursuite en règle et condamnation (rêvons en couleur !) donneraient une bien belle leçon.