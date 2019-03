Jody, Justin et SNC-Lavalin

Beaucoup d’entre nous connaissent Noam Chomsky, sinon comme linguiste, du moins comme pourfendeur des grands privilégiés de nos sociétés toujours de plus en plus choyés par nos représentants au pouvoir depuis des décennies. Cet homme nous a apporté, en linguistique, deux concepts de base que nous pouvons utiliser dans de nombreux domaines : la structure de surface (le contour, la forme, l’apparence des choses) et la structure profonde (le noyau, le coeur, l’essence de ces mêmes choses). Le conflit latent depuis plusieurs jours entre M. Trudeau et Mme Wilson-Raybould et surtout le show présenté cet après-midi ne nous montrent que la surface du problème. Mais qu’est-ce qui est le plus important ? Qu’est-ce qui est au coeur du problème, sinon la protection de milliers et de milliers d’emplois de chez nous et d’ailleurs ? Et tant qu’on se laissera, comme peuple, dicter par « les autres » ce qu’on doit faire, nos genoux fléchiront de plus en plus. Et jusqu’à quand ?