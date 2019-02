Et pourquoi ne pas nommer le Centre hospitalier de Gatineau «hôpital Jean-Alfred»?

J’ai été très touché d’apprendre que la Commission de toponymie du Québec a décidé que le pont enjambant la rivière de la Petite-Nation, entre Plaisance et Lochaber-Canton, sur l’autoroute 50, portera dorénavant le nom de Jean Alfred, qui fut le premier député noir élu à l’Assemblée nationale, où il représenta la circonscription de Papineau de 1976 à 1981.

J’ai eu le plaisir d’avoir monsieur Alfred comme professeur de français en 3e secondaire à la polyvalente de Hull durant les années 1970. J’ai aussi grandement profité de ses conseils judicieux alors qu’il préparait les élèves de la polyvalente en vue du concours oratoire du Club Optimiste.

Jean Alfred était un homme d’une grande érudition, un amoureux de la langue française ; mais il était surtout un homme chaleureux, passionné et engagé. Immigrant venu d’Haïti, il était littéralement tombé amoureux de sa terre d’accueil, le Québec, et des gens de l’Outaouais. Non seulement s’est-il bien intégré à la société québécoise et gatinoise, mais il s’est mis au service de ses concitoyennes et concitoyens en s’engageant d’abord sur la scène municipale, puis en obtenant leur confiance en tant que député de Papineau.

La fougue et la détermination à toute épreuve du député Alfred se sont révélées être deux des ingrédients essentiels à la genèse du projet de centre hospitalier de Gatineau, qui fut inauguré en 1983.

Jean Alfred : modèle d’engagement social, source d’inspiration pour ces milliers de femmes et d’hommes qui, comme lui, viennent s’établir au Québec.

Dans la foulée de la décision annoncée par la Commission de toponymie, la nouvelle ministre de la Santé, madame Danielle McCann, ne pourrait-elle pas nommer le centre hospitalier de Gatineau « hôpital Jean-Alfred » à la mémoire d’un de ses instigateurs les plus dévoués ?