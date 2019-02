L’échec de la réussite

L’échec est dans l’angle mort de la réussite, en éducation comme partout ailleurs. Cependant, on ne veut pas en entendre parler ni le voir dans le rétroviseur de notre mémoire.

Pourtant, les déboires font partie de notre existence. Nous vivons beaucoup plus de revers à l’école, sur le marché du travail et dans la vie amoureuse que de succès. On occulte cette réalité parce que nous sommes obnubilés par nos victoires montées en épingle.

Les réseaux sociaux ont accentué ce phénomène. Nous y montrons les meilleurs aspects de nous-mêmes et de nos activités pour nourrir notre orgueil. On publie sur Internet des photos de voyages, d’anniversaires et d’autres événements pour prouver à l’univers entier l’importance de notre quotidien.

À l’école, l’obsession de la réussite renforce la tendance à voir dans l’échec une catastrophe honteuse à cacher si l’on ne veut pas être banni du club des gens qui performent facilement. Cela redouble le sentiment de culpabilité des élèves qui éprouvent des difficultés scolaires.

L’exclusion sociale et le manque d’estime de soi proviennent de ce refus d’envisager les erreurs de parcours ou encore les échecs scolaires comme des jalons inévitables de tout cheminement humain.

Bien entendu, il ne s’agit pas de vanter les mérites des ratages, mais simplement de mentionner qu’ils font partie de tout itinéraire normal et qu’ils peuvent être surmontés de façon profitable.

On a tellement mis d’efforts en éducation pour favoriser la performance qu’on a oublié de penser aux épreuves incontournables qui permettent également de progresser dans les apprentissages.

Quand on ne porte pas attention à l’angle mort de la réussite, on risque de quitter subitement la route au lieu de parer aux conséquences des dérapages inhérents à la vie.