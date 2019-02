Projet «futuriste» pour la Biosphère

Plutôt que de dépenser 10 millions pour éclairer une Biosphère présentement en hibernation, il y aurait peut-être lieu de lui trouver une vocation utile, innovante et exemplaire pour Montréal. Pourquoi ne pas la transformer en serre géante biologique ? L’agriculture urbaine n’est-elle pas une solution d’avenir pour alimenter les mégapoles ?

Les Asiatiques cultivent des céréales en terrasses depuis des millénaires, à flanc de montagne. Pourquoi ne pas convertir la Biosphère en plans étagés, en spirale, pour profiter au maximum de l’éclairage naturel, et la chauffer au moyen de panneaux solaires au sol, à l’extérieur ?

Ce « laboratoire » vivant de l’agriculture urbaine sous globe pourrait, de plus, approvisionner les comptoirs d’alimentation biologique de Montréal et ainsi rendre très concret un concept qui prend de plus en plus d’ampleur au XXIe siècle — le locavorisme — c’est-à-dire la nécessité de consommer des produits locaux produits à courte distance de son domicile, pour réduire les gaz à effet de serre générés par le transport aérien et terrestre.

Une suggestion qui en vaut bien une autre…