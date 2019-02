Le mauvais choix de mots du pape François

Je me demande s’il y a quelqu’un qui conseille tant soit peu le pape François lorsqu’il traite des agressions sexuelles commises par le clergé. Il a certes droit à son point de vue sur le sujet, avec les mots de son choix, mais parler de « l’oeuvre de Satan » en la matière ou comparer les agressions sexuelles à des « sacrifices païens » commis dans des cultures anciennes, c’est plutôt maladroit, même très maladroit. Je saisis très bien ce qu’il veut dire, mais comme ses propos s’adressaient aussi aux personnes hors Église, il n’aurait pas dû utiliser pareil « vieux » vocabulaire, plutôt incompréhensible pour plusieurs.

Mais au moins le pape a sonné la fin de l’ancien régime et il annonce l’adoption prochaine de mesures concrètes pour que les choses changent vraiment. Finis les silences, les secrets, et les dissimulations ! Ce qui impliquera nécessairement un grand changement de culture. Mais comme on dit en parler populaire, les bottines devront suivre les babines.