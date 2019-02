Accès au système de santé

Madame McCann,

Je vous encourage à persévérer dans votre projet de permettre aux infirmières praticiennes spécialisées de pouvoir effectuer certains diagnostics et d’ouvrir quelque peu l’accès déjà très restreint en première ligne. Ma conjointe et moi avons déménagé de Québec à Montréal il y a presque deux ans et nous attendons toujours d’obtenir l’assignation d’un médecin de famille à Montréal, bien que nous payions nos impôts comme les autres citoyens qui ont accès à un médecin. Il y a là une injustice flagrante au regard de l’accès au système public de santé.

Les positions que nous avons entendues ces derniers jours de la part du Collège des médecins et de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec nous apparaissent anachroniques et décrochées de la réalité quotidienne de nombreux citoyens. Ces positions sont le reflet des traditionnelles revendications corporatistes d’une autre époque, qui n’ont pour fondement que la protection de leurs intérêts et le maintien d’un statu quo indéfendable en 2019. La population est probablement d’accord pour que les médecins soient bien payés, mais elle souhaite qu’ils s’ouvrent un peu plus à la situation actuellement inacceptable pour un trop grand nombre de citoyens québécois.

Madame la Ministre, vous disposez actuellement d’un contexte extrêmement favorable pour réaliser votre projet. Tous les partis à l’Assemblée nationale sont d’accord avec vous, et je crois bien que toute la population vous appuie dans votre volonté de réussir. Enfin, ce serait dommage que les négociations que vous amorcez avec ces lobbies d’une autre époque vous conduisent à accepter un demi-projet qui ne ferait qu’offrir une façade sans réels résultats sur l’accroissement de l’accès à la première ligne des services de santé.

S’il vous plaît, ne vous laissez pas intimider et persévérez, car la population vous soutient. Merci.