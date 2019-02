Il faut continuer!

Il est essentiel de consacrer toute l’énergie nécessaire pour éradiquer les épidémies de tuberculose, VIH et paludisme, car plus ou moins 16 millions de vies en dépendent.

Bien que des médicaments et des soins adéquats permettent de prévenir et de traiter ces maladies, le risque de perdre du terrain est réel. Par exemple, pour le traitement des personnes atteintes de tuberculose pharmaco-résistante, l’Organisation mondiale de la santé recommande l’utilisation du plus récent médicament oral, la bédaquiline. Médecins sans frontières, de son côté, réclame que le fournisseur Johnson Johnson cesse de prolonger son monopole sur ce médicament afin de permettre ainsi d’en réduire le prix dans tous les pays à faible revenu et à forte incidence de cette maladie.

Le Fonds mondial, le plus grand bailleur de fonds dans la lutte contre ces trois maladies soutient, quant à lui, les interventions mises en place dans les pays grandement touchés. En janvier, le Fonds mondial a annoncé qu’il cherchait, dans le cadre de la 6e reconstitution des ressources, à recueillir 14 milliards de dollars américains pour répondre aux besoins des prochaines années.

Le Canada investit dans le Fonds mondial depuis sa création en 2002 et c’est un bon choix puisque chaque dollar américain investi se traduirait par 19 $ de retombées sanitaires et économiques. Le gouvernement du Canada doit satisfaire aux besoins et s’engager à verser un milliard de dollars au Fonds mondial pour la période 2020-2022.