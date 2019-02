L’historienne Russel-Aurore Bouchard, dans un texte publié récemment dans un quotidien, cherche à embrumer le monde en opposant financement d’un registre des armes à feu et celui des programmes sociaux. Seulement, la population n’est pas dupe. Les sondages ne cessent de le répéter : un registre des armes à feu est nécessaire pour un encadrement et un contrôle efficaces. Les corps policiers sont unanimes : les interventions policières seront plus sécuritaires. Pensons juste à ce jeune policier assassiné alors qu’il était en service dans la réserve autochtone de Lac-Simon.

Madame Bouchard, si ce n’est déjà fait, prenez donc connaissance du témoignage émouvant livré, récemment, devant une commission par madame Michèle Audette, une leader autochtone bien connue qui, il y a quelques années, est venue à deux cheveux de s’enlever la vie avec un fusil.

Vos fusils, personne ne vous les confisque ni ne vous demande une cenne pour les faire immatriculer. On veut s’assurer qu’ils ne seront pas des engins de mort entre les mains de déséquilibrés et de détraqués.

Enlevez vos oeillères et conformez-vous à la loi, de grâce. Il est inconcevable qu’une poignée d’individus dont vous êtes la directrice se rebiffe de la sorte pour une question de principe.