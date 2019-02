Prêtres agresseurs, la fin de l’impunité

Dans son éditorial du 20 février 2019, Marie-Andrée Chouinard nous parle du sommet sur les abus sexuels qui sera tenu au Vatican et les retombées possibles pour les prêtres agresseurs d’enfants et de femmes religieuses.

Beaucoup d’encre a été versée à ce propos, dont un dossier complet dans l’édition du Devoir de samedi passé. À ma connaissance, il me semble qu’il faudrait aborder en profondeur les effets néfastes et destructeurs de l’obligation des prêtres et religieuses catholiques de prêter serment au célibat pour l’entièreté de leur vie. On ne peut qu’imaginer ce qui arrive lorsqu’un être humain, empêcher de vivre sa sexualité sainement durant des années, passe enfin à l’acte avec les personnes les plus vulnérables de son entourage, incapable de résister plus longtemps à ses pulsions sexuelles.

Il me semble qu’il faudrait comparer cet état de fait avec d’autres, par exemple les prêtres protestants qui eux se marient et vivent des relations humaines normales leur permettant sans doute de mieux guider leurs paroissiens en détresse.

Au terme de ce sommet, l’Église osera-t-elle enfin regarder en face la racine de ce mal qui affecte toute l’Église catholique et entraîne les conséquences que l’on sait, mais surtout au départ pour ceux et celles qui prêtent serment au voeu de chasteté ?

Arrêtons de demander l’impossible à ceux et celles qui dévouent déjà l’entièreté de leur vie au bien des autres en leur donnant la latitude de vivre la leur pleinement et sainement. Tous en bénéficieront grandement, à commencer par les principaux concernés.