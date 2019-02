Vigie parité, une heureuse initiative

Monsieur Brian Myles,

Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie souhaite vous remercier d’avoir pris l’initiative de la Vigie parité, signée par les journalistes Guillaume Bourgault-Côté et Dave Noël, au long de la récente campagne électorale. Cette élection s’est conclue le 1er octobre 2018 par un nombre record de femmes élues à l’Assemblée nationale.

Votre Vigie parité a permis d’observer l’évolution des candidatures avec une grande précision et de constater les progrès réalisés par chaque parti tout au long de la campagne. À n’en pas douter, l’initiative a participé à la réflexion collective sur la parité, et plus généralement à l’égalité politique entre les femmes et les hommes. Nous espérons que vous reprendrez l’idée en prévision de l’élection fédérale de cet automne.

D’ici là, nous saluons chaleureusement votre engagement envers la cause de la parité.