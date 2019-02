Médecins et IPS

Alors que dans leurs négociations salariales avec le gouvernement du Québec les médecins réclamaient la parité avec leurs collègues de l’Ontario, voilà que le syndicat des médecins (FMOQ) s’oppose à un partage des responsabilités avec les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) comme cela se fait... en Ontario. L’organisation des soins de santé et la rémunération ne devraient-elles pas représenter deux facettes d’une même réalité ? C’est à se demander si le syndicat des médecins est au même diapason que les médecins qui pratiquent actuellement dans la plus grande collégialité avec les IPS. Imaginez la réaction de la FMOQ lorsque le ministère de la Santé et des Services sociaux voudra élargir les responsabilités des pharmaciens pour développer une approche intégrée en première ligne.