Le retour des Expos: oui mais…

L’idée de réintroduire une équipe de baseball professionnel à Montréal me laisse un peu indifférent, car ce n’est pas un sport qui me parle et c’est avant toute chose une décision d’affaires. En suivant toutefois l’actualité, je constate qu’il est d’ores et déjà décidé que ce projet nécessiterait un nouveau stade.

C’est là qu’il y a aberration.

Le Stade olympique, ayant déjà fait ses preuves en la matière, est situé dans un arrondissement activement tourné vers l’avenir ; ce secteur est d’ailleurs devenu un pôle d’intérêt à plusieurs égards et son site est de plus desservi par deux stations de métro, plusieurs circuits d’autobus et bientôt la ligne rapide Pie-IX, ce qui en fait probablement l’endroit le mieux pourvu de l’île en matière de transport en commun, ce qui n’est pas banal quand on compte attirer régulièrement des foules de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Cet endroit répond mieux à tous les critères importants que tout site situé près du centre-ville. Le retour du baseball dans notre stade serait de plus un pas vers le gros bon sens, car cet ouvrage est nettement sous-utilisé.

Je crois que le retour d’un club à Montréal serait une occasion très bien choisie pour remettre complètement à niveau notre stade et finir le travail inachevé en y installant le toit rétractable comme le voulait le plan original conçu par l’architecte Taillibert. Il serait ainsi utilisable par beau temps ou mauvais temps.

Un tel choix serait d’autant plus respectueux pour l’ensemble des contribuables québécois et montréalais qui l’ont chèrement payé pendant des décennies et aussi beaucoup plus logique d’un point de vue environnemental. À ce compte-là, je ne m’opposerais pas à ce que Québec y contribue.