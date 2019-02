Quand l’émotion l’emporte sur la raison

Bien que sensible à la douleur de la communauté musulmane relativement à l’attentat de la mosquée de Québec en janvier 2017, je demeure perplexe sur ses réactions qui ont suivi la sentence infligée à Alexandre Bissonnette.

À cet effet, l’ancien président du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) et l’actuel, MM. Labidi et Benabdallah, eu égard à la condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle de l’accusé avant 40 ans, ont déclaré que « l’objectif de dissuasion n’est pas atteint » et que « ça pourrait encourager d’autres personnes à faire des tueries de masse dans la société ».

À mes yeux, de tels propos démontrent à quel point, dans des circonstances aussi traumatisantes, une tragédie d’une telle ampleur peut faire en sorte que l’émotion l’emporte sur la raison.