Plus d’amour pour les professeurs de français

Benoit Gaboury - Abonné 13 février 2019 08 h 47

Merci M. Ferland

Il est toujours agréable de se voir souhaiter plus d'amour, surtout en cette veille de la Saint-Valentin, et sans doute que tous les professeurs de français auront une pensée affectueuse pour M. Guy Ferland, l'auteur de ce texte. Il est vrai d'ailleurs que corriger toutes ces compositions, analyses et dissertations, attentivement, en suivant les méandres de la pensée des élèves et, en même temps, en recherchant la moindre absence de ponctuation essentielle ou l'ajout erroné d'un «e», d'un «s» ou d'un «es», est un exercice qui s'avère vite plutôt fastidieux. Au collégial par exemple, corriger la centaine de dissertations de ses élèves peut prendre facilement 75 heures d'un travail attentif - ce qui est le temps alloué aux correcteurs de l'Épreuve uniforme pour ce faire - et ce, trois fois par session. Et, bien sûr, il n'est pas question ici pour le professeur d'annuler la préparation et la prestation de ses cours pendant ces deux semaines. Il doit continuer de les donner à temps plein, comme si de rien n'était.

Comment font-ils pour survivre à ce tsunami trimestriel de corrections? Cela tient sans doute à ce sentiment de «mission» qu'évoque M. Ferland. M. Normand Baillargeon écrivait récemment dans Le Devoir du 9 février dernier, reprenant les mots de Bretrand Russel, que les enseignants et enseignantes - peu importe la matière qu'ils enseignent - sont les «gardiens de la civilisation». Je crois que les professeurs de français, habitués des grands textes, férus d'art, de cinéma et d'histoire, toujours attentifs à la philosophie, passionnés par l'écriture, adeptes des nouveaux médias, en sont bien conscients. Et ils sont très heureux, contre vents et marées, de pouvoir susciter l'intérêt des élèves pour tant de beautés qu'ils peuvent atteindre à travers l'apprentissage de leur langue maternelle.