Lettre aux parents d’Alexandre Bissonnette

Daniel Bérubé - Abonné 13 février 2019 13 h 43

Une médaille a toujours deux faces...

Nous avons ici un exemple des impacts que les médias sociaux peuvent avoir. Ces médias électroniques ont des possibilités positives très grandes, au sens de multiplier en grand nombre des échanges d'informations vrais, d'avoir la possibilité de faire connaître des faits véridiques et de les partager presqu'à l'infinie, de donner des opinions justes et crédibles. Par contre, un médaille a toujours deux faces, et ici, le jeune Bissonnette a poser son regard sur l'autre face, celle des mensonges et des incitatifs à la brutalité, à l'action négative et au mal. Et il arrive un temps où celui qui fait son choix d'opinion et décide de voir d'un angle négatif une situation, cherchera et... trouvera de quoi nourir et alimenter ses pensés négatives, et souvent sans prendre le temps de s'arrêter et analyser avec froideur la chose, vérifier ces dires, leurs sources, voir même prendre le temps de lire ou écouter celles allant dans le sens contraire de son opinion, pouvant souvent ainsi trouver des raisons, des opinions qui viendront remettre en question sa pensée première. J'ai trouvé des plus intéressante les opinions émises lors d'une rencontre ayant suivi le drame, celle du représentant des victimes, reconnaissant le jeune Bissonnette comme étant lui même "victime" d'un système où tout peut être trouvé, vérités et mensonges, raisons et arguments tentant de justifier, encore là souvent par de fausses justifications, leurs opinions...



Nous nous dirigeons vers un monde de plus en plus fou, et où ainsi de plus en plus de gens, comme vous et moi, se retrouvent avec des prescription d'anti-dépresseur, de médicaments et drogues modifiant le raisonnement d'une personne. La possibilité donné à tous de donner des opinions, vrais ou fausses, et malheureusement, revues et considérés seulement s'il y a drame... Les médias sociaux demeurent une arme à double tranchant, pouvant nous aider, comme... nous détruire.



Très beau texte Mme. Fillion.