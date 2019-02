Déception en chaîne

Je suis déçue que la communauté musulmane de Québec soit déçue de la peine de 40 ans de prison imposée à Alexandre Bissonnette. En voilà une belle occasion pour M. Legault d’expliquer à la communauté musulmane, et à tous les Québécois et Québécoises, « nos valeurs », par exemple, pourquoi la peine de mort a été abolie au Canada. Et 150 ans de prison, cela équivaut à une peine de mort. Ce serait un bon exercice pour nous tous d’entendre parler de la dignité de chaque personne, de l’espoir de réinsertion, de la justice réparatrice. On emprisonne quelqu’un parce qu’il est un danger pour la société ou pour lui-même. Une peine de prison ne doit pas être vue comme une punition, mais comme un temps de réflexion en vue d’une réinsertion. Et dans quarante ans, qui sait si les enfants des victimes de la tuerie de la mosquée de Québec n’auront pas eux-mêmes fait une démarche de justice réparatrice et retrouvé la paix face au meurtrier de leur père.