Multiculturalisme et laïcité

Pierre Anctil [7 février 2019] tient des propos qui s’inspirent du multiculturalisme canadien plutôt orthodoxe. En jetant un regard sur l’évolution de la laïcité au Québec par le bout de cette lorgnette-là, c’est sûr et certain qu’il ne comprendra rien et qu’il nous sermonnera en empruntant ses modèles politiques et juridiques au Canada anglais. Il serait mieux avisé de consacrer son temps à défendre les Franco-Ontariens chez lui plutôt que les musulmanes dans la province voisine.