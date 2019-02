Terra incognita

Je me méfie des certitudes. Elles sont le préambule à tous les dogmes, à toutes les religions. Néanmoins, il existe un certain nombre de réalités sur lesquelles nous devrions tous nous entendre comme prémisse à toute discussion. La rotondité de la Terre en fait partie.

Or, j’ai été interpellé par la résurgence dans l’actualité de cette croyance ancienne qui veut que la Terre soit plate. On semble avoir affaire à la nouvelle conspiration à la mode. La première chose qui me frappe, c’est que les conspirationnistes ne se donnent même plus la peine de trouver un motif à leurs théories du complot. Qui aurait intérêt à nous faire croire une telle chose, et pourquoi ? C’est comme si le fait d’avancer des idées qui ajoutent à la complexité du monde est perçu comme une menace pour certains.

Les grandes théories scientifiques comme la relativité et la mécanique quantique sont contre-intuitives. Elles contredisent nos expériences quotidiennes du monde. Ils sont plus nombreux qu’on le croit à éprouver de l’inconfort, voire de l’angoisse devant ces réalités. Pour trop de gens, l’intuition tient lieu de connaissance. Si une idée comme celle de la Terre plate devient présente dans les médias, nous risquons de les voir de plus en plus sortir du placard.

Ce qui me trouble davantage, c’est que les derniers cas recensés dans l’actualité nous parlent d’enseignants et de politiciens. Il ne s’agit plus seulement de pauvres illettrés, mais de gens qui sont passés à travers les mailles trop grandes de notre système d’éducation sans développer de pensée critique et de capacité d’abstraction, sans parler du simple bon sens. Ils occupent des postes d’influence et de pouvoir.

Sans être alarmiste, j’ai peur parfois que l’obscurantisme nous guette.