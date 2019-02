Réveillez-vous, le Québec!

La série Unité 9 a été suivie par plus d’un million de spectateurs ! Et j’en étais ravie, car je pensais que cette série incitait à la réflexion. Les entrevues avec le psy et les interventions avec les IPL étaient le plus souvent très judicieuses.

Après le viol de Jeanne dans l’émission, mon opinion a changé. Avec le traitement qu’on en a fait, je me demande : quel message les auteurs veulent-ils envoyer à ce million de spectateurs ? Jeanne refuse de dénoncer son violeur et, ça ne suffit pas, elle devra entretenir une relation pour le moins amicale avec celui-ci ! À part Marie, tout le monde a l’air de se réjouir de la belle grandeur d’âme de Jeanne ! Le violeur, lui, sauve son couple (parce qu’ils ne peuvent pas avoir d’enfants) en gardant le bébé né de ce viol.

Que dira-t-on à cet enfant quand elle demandera à ses parents comment ils se sont rencontrés ? Cette histoire absurde me fait penser à nos bons curés des années cinquante avec leurs messages obligatoires de procréation !!!