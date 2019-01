Le trafic induit de la caféine

Le trafic induit désigne le volume de trafic supplémentaire généré par la création ou l’amélioration d’une infrastructure de transport (merci Wiki).

Je m’appelle Emilie Coulombe et je suis membre du collectif J’y vais en métro, un regroupement citoyen en faveur d’un métro à Québec. Je suis convaincue que, malgré son prix plus élevé par kilomètre, le métro est la meilleure option environnementale et économique pour la ville de Québec. Je vais vous raconter l’histoire de ma machine à café.

Il y a une dizaine d’années, je buvais très peu de café. Les vendredis midi, j’allais dîner avec mes collègues de l’époque dans un café italien de Montréal et y buvais un délectable latté (c’était au Café Milano sur Jarry, si jamais vous avez envie d’y mettre les pieds). Un jour, je suis tombée amoureuse de la machine à café de mes rêves : Oscar, de Nuova Simonelli. Le petit pépin, c’est qu’elle coûtait 1200 $. Tout le monde me disait : « C’est ben trop cher, t’as pas besoin de ça. Tu bois pas assez de café pour ça ! Achète-toi une Breville pour commencer, ça va faire la job et après tu verras. » Je me souviens d’avoir répondu à un de mes meilleurs amis : « J’aime mieux être satisfaite de mon café à 100 % une fois par semaine qu’à 50 % tous les jours. » Quand j’achète quelque chose, je veux que ce soit de qualité et que ça dure. Pendant près de deux ans, j’ai ramassé mon argent. Je me suis finalement procuré ladite machine à café. C’était en 2012. Fidèle au poste, elle me fait encore aujourd’hui des cafés parfaits. Les lattés hebdomadaires ont fait place aux doubles expressos quotidiens. On prend goût aux bonnes choses ! Entre-temps, l’ami qui me trouvait si cinglée de faire cet achat extravagant jadis est finalement rendu à sa troisième machine d’entrée de gamme… Au final, qui a fait un choix judicieux ? Québec, choisissons Oscar : construisons un métro !