La génération « me, myself and my body »

La génération « me, myself and my body » s’étend de 7 à 77 ans. Elle se préoccupe de son apparence et de sa santé. « Sauvez mon corps » semble être sa prière. Elle s’inquiète parfois de l’environnement, dans la mesure où cela menace son espérance de vie et son confort. Les montres connectées deviennent ses cilices, qu’elle porte jour et nuit afin de se rappeler les exigences du culte à soi-même. Le Guide alimentaire canadien incarne son bréviaire à mémoriser pour s’assurer une place au paradis de la forme physique sur terre. Le jogging remplace désormais les chemins de croix pour les plus fervents adeptes de l’« autorédemption ». Les centres de conditionnement physique font office d’églises de cette idolâtrie égocentrique. Les tentations sont grandes pourtant de pécher. Les écrans invitent à la sédentarisation. Les fauteuils inclinables promettent des heures d’indolence et d’hérésie. Les divertissements pullulent. Les plus faibles se laissent aller à la surconsommation et à la malbouffe. L’obésité témoigne du péché originel de la fainéantise. Prise au piège du manque de ressources spirituelles sur le sens de son existence et les attraits de la société du spectacle, la génération « me, myself and my body » consulte les spécialistes en nutrition, les coachs de vie, les entraîneurs sportifs et les thérapeutes de toutes sortes pour s’en sortir. Malheureusement, rien ne remplace l’effort de questionnement sur ce que constitue réellement une vie bonne, comme le disait déjà Socrate il y a plus de 2000 ans. Peut-on encore comprendre cette exigence dans notre monde de performance qui vénère le corps au détriment de l’esprit ?

Guy Ferland, professeur de philosophie au collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse

Le 29 janvier 2019

Le poids des pétroles nord-américains au Québec

HEC Montréal nous informait récemment que nos importations de brut viennent en majorité de l’Alberta (53 %) et des É.-U. (40 %). Il est étonnant que la part albertaine ne soit pas plus élevée, vu son coût plus faible et son effet prévisible à la pompe. Ce n’est pas le seul enjeu. Nos sources d’approvisionnement et leurs modes de transport vont demeurer des questions importantes, autant sur le plan économique que sur le plan politique. Ce sont les raffineries de l’est du pays qui importent surtout de l’étranger à un prix encore plus élevé, faute de pipeline. Le 40 % de brut venant des É.-U. ne comprend pas celui qui transite vers le Nouveau-Brunswick. Malgré Mégantic, le pétrole américain plus volatil circule toujours par rail et en quantité importante, alors que celui venant de l’Alberta arrive à Montréal par pipeline, un mode plus sécuritaire. Une situation paradoxale dans les deux cas, alors que le pétrole canadien moins cher pourrait se substituer aux importations. Bien que le pétrole albertain ait une forte empreinte GES due à la vapeur produite (gaz naturel) pour l’extraire des sables bitumineux, celui de schiste des États-Unis a recours à la fracturation hydraulique. À qui de dire que l’un est plus sale que l’autre ? Bien sûr, la transition énergétique prendra beaucoup de temps. De plus, les coûts et la sécurité d’approvisionnement ne s’amélioreront pas, la situation politique de certains pays producteurs s’aggravant. De sorte que la crise vénézuélienne et d’autres pourraient bientôt déborder et entraîner des pénuries sur les marchés nord-américains et mondiaux.

Pierre G. Blanchard

Outremont, le 28 janvier 2019