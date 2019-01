Le poids des pétroles nord-américains au Québec

HEC Montréal nous informait récemment que nos importations de brut viennent en majorité de l’Alberta (53 %) et des É.-U. (40 %). Il est étonnant que la part albertaine ne soit pas plus élevée, vu son coût plus faible et son effet prévisible à la pompe. Ce n’est pas le seul enjeu.

Nos sources d’approvisionnement et leurs modes de transport vont demeurer des questions importantes, autant sur le plan économique que sur le plan politique. Ce sont les raffineries de l’est du pays qui importent surtout de l’étranger à un prix encore plus élevé, faute de pipeline. Le 40 % de brut venant des É.-U. ne comprend pas celui qui transite vers le Nouveau-Brunswick. Malgré Mégantic, le pétrole américain plus volatil circule toujours par rail et en quantité importante, alors que celui venant de l’Alberta arrive à Montréal par pipeline, un mode plus sécuritaire.

Une situation paradoxale dans les deux cas, alors que le pétrole canadien moins cher pourrait se substituer aux importations. Bien que le pétrole albertain ait une forte empreinte GES due à la vapeur produite (gaz naturel) pour l’extraire des sables bitumineux, celui de schiste des États-Unis a recours à la fracturation hydraulique. À qui de dire que l’un est plus sale que l’autre ? Bien sûr, la transition énergétique prendra beaucoup de temps. De plus, les coûts et la sécurité d’approvisionnement ne s’amélioreront pas, la situation politique de certains pays producteurs s’aggravant. De sorte que la crise vénézuélienne et d’autres pourraient bientôt déborder et entraîner des pénuries sur les marchés nord-américains et mondiaux.