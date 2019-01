Le désarroi face au projet Royalmount

Lettre en réponse à l'éditorial de Marie-Andrée Chouinard sur le Projet Royalmount



Chère Madame Chouinard,

Merci, merci, merci de dire tout haut et avec force et détermination ce que beaucoup de nous, simples Montréalais, pensent tout bas. Notre sentiment d’impuissance devant ce projet dans notre chère ville n’a d’égal que notre désarroi à le voir se réaliser envers et contre tous. Il est grand temps que nos grandes dames de la politique, soit Mme Plante et Mme Rouleau, se mobilisent pour empêcher ce désastre environnemental dont nos enfants et petits-enfants hériteront malgré eux dans une ère qui devrait être celle du changement et de l’innovation.