La ministre de la Sécurité publique vient d’annoncer (23 janvier 2019) des modifications au processus d’inscription des armes à feu dans le registre québécois afin d’éliminer des sources de mécontentement, d’ailleurs bien légères. Il fallait voir à ses côtés le représentant de l’association des chasseurs approuver ces mesures… tout en dénonçant le registre et en souhaitant son abolition ! Ces militants ne se gênent pas pour parler à travers leur chapeau quand ils prétendent que le registre est inefficace. Qu’est-ce qu’ils en savent donc alors que les seuls utilisateurs du système, les policiers, sur la base de leur expérience, ont toujours affirmé le contraire ? On a aussi vu sur les réseaux sociaux un fier chasseur proclamer à tout vent qu’il n’obéirait pas à la loi, non pas pour faire acte de rébellion, disait-il, mais pour être cohérent avec ses « croyances ». Ses croyances ? ! ? Voilà que le chat (sauvage) sort du sac : l’obstination de ces chasseurs contre le registre n’a rien de rationnel, leur entêtement est purement idéologique. On pourrait croire qu’ils sont buckés comme un orignal en rut.