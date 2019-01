Netflix sensible?

Imaginons un instant que M. Netflix ait perdu sa mère, son fils, sa soeur, dans un incendie tragique s’étant produit dans sa propre ville. Imaginons un instant que des images montrant les maisons en feu où brûlent « en direct » ses proches, et une quarantaine d’autres concitoyens de sa propre ville, circulent maintenant dans deux productions « à succès » de divertissement.

Imaginons que les artisans de ces productions se disent « sensibles » au drame vécu par M. Netflix, par sa famille, et par celui de la communauté où il réside, mais que ces artisans maintiennent tout de même la diffusion de ces images « sensationnelles » pour le divertissement de spectateurs du monde entier.

De quelles sensations, et surtout de quelle sensibilité parle-t-on ici, quand on sait que les scènes auxquelles on est exposé dans ces productions sont réelles ? Il n’y manque que l’odeur des corps carbonisés. En plus de la douleur qu’il doit ressentir, imaginons la réaction sociale et d’affaires de M. Netflix, lui-même grand producteur dont les moyens de désapprobation sont mille fois plus grands que ceux d’une petite communauté ? Je souhaite que les réseaux sociaux, dont je ne fais malheureusement pas partie cette fois-ci, « s’enflamment » sur cette affaire, même s’il est trop tard pour Lac-Mégantic; son âme est déjà morte, le feu l’a détruite.