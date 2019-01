Voir clair avec le verre

Le verre présent dans nos résidus de consommation refait surface avec le mouvement « SAQ consigne » et la demande de la CMM qui va dans le même sens, y compris pour les bouteilles d’eau. Or, la question du verre n’est que l’un des nombreux symptômes qui témoignent de la mauvaise gestion de l’ensemble de nos matières résiduelles, autrefois nommées déchets. Dans plusieurs municipalités, les citoyens sont appelés à déposer, dans un bac vert ou bleu, tous les restes dits « recyclables ». Bien sûr, on a là une solution facile mais qui, dans la pratique, se révèle une aberration. En réalité, rien de valeur ne peut sortir de ce bac fourre-tout, une fois le verre de toutes les couleurs, les divers types de papiers, l’ensemble des plastiques, le métal, etc., mélangés et bien écrasés dans la benne d’un camion. Ainsi, même en retirant les bouteilles de vin et d’eau de ce bac, il restera tous les autres types de contenants en verre, lesquels continueront de contaminer tout le reste. En un mot, il faut repenser toute la chaîne du traitement de nos résidus. Et il n’y a qu’une seule avenue : un véritable tri à la source, préconisé par de nombreux environnementalistes, depuis plus de 40 ans ! Et d’abord et avant tout, appliquer le premier R des « 3RV », soit la réduction de la quantité de contenants. En un mot, la mise en oeuvre d’une consigne des bouteilles de vin, mesure louable qu’il est difficile de ne pas appuyer, ne fera néanmoins que remettre à plus tard l’instauration d’une véritable gestion écologique de nos résidus. À l’heure actuelle, nous en sommes collectivement très loin. En cette matière, d’autres sociétés font beaucoup mieux que nous.