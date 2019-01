«To be, or not to be»

Une affaire vraiment anglaise ! N’essayez pas de tout comprendre dans les débats actuels sur le Brexit. Les citoyens du Royaume-Uni (?) ne s’y retrouvent pas eux-mêmes, mais ils continuent sans aucun doute de toujours prendre leur thé et de boire de la bière à profusion. Le monde financier de la City semble aussi bien se porter. Sur le sort du Brexit, la confusion semble totale. La première ministre May subit une grande déconfiture sur son projet d’accord de sortie de l’Union européenne, mais paradoxalement elle surmonte de justesse un vote de confiance ! Le bal est relancé, mais personne ne sait comment et quand il aboutira. Les 26 autres pays de l’UE ne veulent pas négocier un nouvel accord : ce dernier est à prendre ou à laisser.

Mon petit doigt me dit qu’au bout de cet exercice digne de Kafka, il y aura un second référendum, celui-là portant sur l’accord conclu par Mme May ou le choix de demeurer dans l’UE. C’est le peuple qui va finalement trancher et cette fois-ci, les jeunes iront, je pense, massivement voter. Tout ce cirque plutôt inutile est essentiellement dû à l’incompétence des dirigeants politiques britanniques. Cet épisode dans la construction européenne sera cependant un sérieux avertissement : les dirigeants européens devront être beaucoup plus à l’écoute de leurs concitoyens et l’idée européenne devra être promue avec beaucoup plus de doigté et de vigueur, si on veut qu’elle survive et surtout qu’elle grandisse. De grands et urgents défis pour ces dirigeants sont donc à l’horizon.

Cela étant dit, peu importe l’issue du Brexit, les Anglais continueront à boire beaucoup de thé et de bière et à assister à des matchs de cricket, sport qui m’est toujours incompréhensible. Comme la politique britannique ! Ainsi va la fière Albion.