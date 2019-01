Écoles vétustes

L’incident qui s’est produit au cours des derniers jours dans une école de LaSalle met en lumière le vieillissement et la vétusté d’une grande partie du parc immobilier scolaire.

Bien que les causes précises de cette anomalie de fonctionnement restent à établir, on peut supposer, selon ce qui a filtré, qu’une défectuosité du système de chauffage au gaz serait en cause. Malheureusement, de tels problèmes sont appelés à se produire à répétition. Il est un peu aberrant de constater que dans une nation productrice d’hydroélectricité bon marché comme la nôtre, autant d’immeubles publics recourent encore aux énergies fossiles pour se chauffer. C’est un non-sens en cette époque de lutte contre les GES. Bien que le transport représente la part du lion des émissions de CO2, il serait tout à fait opportun pour nos décideurs de lancer un vaste programme national de conversion au chauffage électrique pour tous les immeubles publics, nationaux et municipaux, afin de les adapter au XXIe siècle.