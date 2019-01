Sexualité et religion

Les religions, la catholique en particulier, portent une grande attention à la sexualité. Elles ne se privent pas de tenter de guider les fidèles et les autres et leur prêcher ce qui est bien et ce qui est mal. Naïvement, nous devrions cependant demander d’où proviennent ces règles. On nous répondrait probablement que telle est la volonté (exprimée où, quand, comment ? ! ?) d’un Dieu tout-puissant. Pourtant, comment imaginer qu’un être divin, créateur du ciel et de la terre, puisse avoir le moindre intérêt pour ce que les humains font avec leur sexualité ? S’agissant, par exemple, de contraception, d’amour sans papier ou d’homosexualité, les interdits de l’Église reposent donc sur aussi peu de fondements rationnels que la condamnation de Galilée en 1633. Dieu merci, de moins en moins de gens (incluant les responsables québécois du curriculum scolaire) acceptent de se soumettre à ces diktats arbitraires et insensés.