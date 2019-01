Hôpital de Lachute : dissidence d’un défenseur de la langue française

Nous apprenons que l’hôpital de Lachute, qui a été rappelé à l’ordre par l’Office de la langue française avec l’appui du premier ministre François Legault, va obtempérer et masquer l’affichage en anglais dans son établissement. Je suis personnellement un grand défenseur de la langue française au Québec et un indépendantiste à la vie à la mort, mais je m’oppose à cette décision. Argenteuil est le coin de mon enfance, car mon grand-père avait un chalet à Carillon et sa maison à Saint-Philippe. C’est une région où 20 % de la population est d’origine anglophone britannique. J’aime y retourner régulièrement y réaliser une forme de pèlerinage à mon enfance. Je pense aux maisons anglaises en brique rouge et à la petite église sans doute protestante sur la route 144 au bord de la Rivière des Outaouais entre Carillon et Grenville sur la Rouge. Je pense aussi aux coins bucoliques au nord de Lachute entre l’Outaouais et les Laurentides, de beaux coins comme Brownsburg, Wentworth ou Gore. La population britannique du coin contribue grandement au cachet de la région depuis des lunes. Cette population, souvent modeste, mérite notre respect et un affichage en anglais plus petit qu’en français dans son hôpital. Le français est loin d’être en péril à Lachute. Occupons-nous donc de Montréal, où la langue française est en péril plutôt que de harceler les gens d’Argenteuil. Et surtout, ne visons pas à effacer l’histoire au nom d’une pureté retrouvée et à faire de simples citoyens des boucs émissaires de notre frustration linguistique.

Le 11 janvier 2019

Le débat émotif sur les armes à feu

Bien honnêtement, je ne comprends pas cette opposition au fait de devoir enregistrer nos armes à feu, comme on doit le faire pour les véhicules, les VTT, les remorques, les motoneiges et même nos vélos et nos chiens dans plusieurs villes, sans parler des drones qui devront l’être bientôt. Il s’agit tout de même d’armes dangereuses. Ce n’est qu’une simple question de devoir citoyen et qui n’a rien à voir avec certains arguments, souvent émotifs, utilisés de part et d’autre du débat. De plus, cet enregistrement est gratuit contrairement à tous les autres et il se fait aisément sur Internet.

Je suis d’avis que nos associations de chasse et pêche et certains chroniqueurs de magazines spécialisés devraient plutôt continuer d’insister sur la révision de quelques irritants de la loi provinciale, comme celui relié au transport temporaire de l’arme et cibler le classement discutable de certaines armes interdites pour la chasse et qui se sont retrouvées sous le gouvernement fédéral précédent, dans la catégorie des « armes d’épaules » au même titre que les armes de chasse. Ce n’est pas parce qu’on limite à 5 balles le chargeur d’une mitraillette que ce n’est plus une mitraillette. La grande majorité des chasseurs ne se procureront jamais ce type d’armes et sont même contre le fait que leurs marchands essaiment les salons de chasse et pêche pour en faire la promotion.

Enfin, je serais curieux de savoir quel est l’input des lobbys pro-armes dans ces campagnes de dénigrement au Québec et au Canada.

Le 11 janvier 2019

Lettre à Chloé Sainte-Marie

Bonjour Madame Sainte-Marie,

Je viens de lire votre belle lettre dans Le Devoir, sur la notion d’appropriation. Le piège est dans le mot : appropriation évoque la propriété. Or, je ne suis propriétaire ni de ma langue ni de celle de l’autre, du mohawk, de l’innu ou de l’anglais.

Je ne suis pas propriétaire de mes idées ni des vôtres. J’adopte votre idée ou je la vole. Tout dépend de la dose d’orgueil qu’on veut y mettre.

Je ne peux à l’évidence devenir propriétaire de l’esclavagisme ou du génocide des autres. Je peux parler de la volonté colonialiste, celle-là est dans mon camp. J’adopte depuis longtemps les mots de Félix, de Clémence et de Richard Desjardins. L’artiste est un passeur, pas un voleur.

Saint-Laurent, le 10 janvier 2019