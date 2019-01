Mauvais aiguillage?

Le changement de garde hâtif à la tête du ministère de l’Environnement était, pour le moins, prévisible avant même Noël. Mme MarieChantal Chassé, sans voix affirmée, dans son très bref mandat de ministre, a réalisé, tout comme les journalistes, qu’elle ne mourrait pas de vieillesse dans ce ministère.

À mes yeux, ce n’est pas du tout déshonorant. J’affirme que c’est une erreur d’aiguillage et de spécificité. Imaginez un grand pianiste renommé, maître du clavier, que vous placeriez non pas au piano mais plutôt au saxophone ! Vous n’auriez pas la même qualité de concert ! Mme Chassé entrait donc dans une rue sans issue. [...] De ce fait, l’aiguillage à la CAQ devra donc se faire sous des normes plus sévères !