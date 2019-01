L’auto électrique pour qui?

Sûrement pas pour monsieur et madame Tout-le-Monde. La grande majorité de la population n’a pas les moyens de se payer une auto électrique. Premièrement, il faut un endroit pour la brancher, et cela élimine les nombreux locataires qui demeurent en ville.

La plupart, sinon tous les propriétaires d’autos électriques ont des revenus au-dessus de la moyenne québécoise.

Certains s’en servent comme deuxième véhicule, plus utile pour les plus courtes distances. Personnellement, je suis pour les autos électriques. Par contre, je ne suis pas d’accord avec le gouvernement, qui, via les impôts de toute la population, finance un tel achat. Que fait le gouvernement avec ceux et celles qui n’ont pas les revenus nécessaires pour s’acheter une telle voiture ? En plus de recevoir 8000 $ (2000 $ de plus pour les Lavallois), les propriétaires de ces voitures ne payent plus les taxes sur l’essence, même s’ils utilisent les réseaux routiers.