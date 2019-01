Dans sa promesse rompue de réforme électorale, Justin Trudeau envisageait le vote obligatoire. Est-il trop tard pour l’élection fédérale prévue en octobre ? Le taux de participation à l’élection de 2015 a été de 61,5 %, de 61,1 % à celle de 2011 et de 58,8 % à celle de 2008 (un record). En clair, environ 40 % des électeurs canadiens ne se sont pas prononcés sur les politiciens censés les gouverner pendant un mandat. Imaginez ! La perspective que cela se répète en octobre doit ravir la droite, elle qui n’aime rien autant que des citoyens amorphes qui s’intéressent à tout sauf au plus important : la politique.

Dans plusieurs pays, on meurt pour faire naître la démocratie ; ici, on la regarde mourir à petit feu. Avant de ressembler aux États-Unis, nous devrions rendre le vote obligatoire, comme en Australie, en Belgique, au Danemark et au Luxembourg. Le cas échéant, l’électeur paresseux sera bien obligé de s’intéresser un peu à la politique avant de noircir son carton de vote. Ce sera toujours ça de gagné.