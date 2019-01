En réponse à M. Gérard Moysan

Ce n’est pas la laïcité qui divise, la laïcité unit et incite à une neutralité qui unit les gens pour un mieux-vivre-ensemble. Le problème, chez Québec solidaire, c’est la « contradiction évidente » qui se vit en son sein. Ce parti se veut d’avant-garde, moderne, populaire et, comme le dirait Catherine Dorion, du vrai monde ! Cela étant dit comme si nous n’étions pas tous du vrai monde ! Or, Québec solidaire est inconsciemment de la vieille garde. Il est contre l’évolution de la société parce qu’il veut maintenir des coutumes rétrogrades telles que des signes ostentatoires religieux, et ceci, sous toutes sortes de prétextes. Le peuple n’y reconnaît plus la tolérance de « mère » Françoise David. En effet, la tolérance des nouveaux disciples se tourne en lâcheté. En voulant ménager la chèvre et le chou, on court le risque de perdre les deux. À voir aller Québec solidaire, à moins d’un véritable « revirement », celui-ci va perdre ses électeurs.