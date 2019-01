La revue de l’année, du plaisir pour les neurones!

J’ai grandement apprécié votre revue de l’année 2018 en dessins. Merci beaucoup. Garnotte enchaîne des opus plus tordants les uns que les autres. J’avoue que le dessin sur l’affaire Khashoggi est un chef-d’oeuvre dans le genre qui n’a certainement pas plu à toutes et à tous, et c’est très bien ainsi. Le consensuel à la québécoise, y en marre. Quant aux textes, c’était du grand et remuant Baillargeon, à la plume acérée comme jamais. La République en marche devenue la France en panne est exemplaire de son style si unique. Que du bonheur pour mes neurones, ces grandes négligées de notre époque…