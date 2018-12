Je voudrais féliciter grandement Guy Taillefer pour cet excellent éditorial (« Simplicité involontaire », du 27 décembre 2018). Il nous a fait une très belle synthèse des différents programmes de sécurité sociale dans le monde qui s’érodent de plus en plus. Autant en France, en Russie que dans les Amériques, ces programmes subissent des coupes qui fragilisent tant de gens de classe moyenne inférieure au profit des mieux nantis. M. Taillefer nous fait bien comprendre pourquoi alors il y a tant de groupes dans le monde qui manifestent à bon droit contre les écarts toujours plus grands entre riches et pauvres. Grand merci, M. Taillefer, de cette précieuse analyse que vous faites si bien et qui nous remet les pieds sur terre quand on oublie de regarder bien en face toutes ces situations qui perturbent une bonne partie de la population mondiale.