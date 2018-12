6513, ce serait le nombre d’ours noirs tués par des chasseurs en 2018 au Québec.

Habituellement, quand on demande pourquoi l’on chasse encore les animaux, on répond souvent que c’est pour leur chair comestible et sauvage. Quant à lui, le mythe entretenu de l’aventure héroïque, où l’on traque un animal grâce à sa science, à sa connaissance du milieu, à son courage de faire face à la bête et par amour de la nature, est mis à mal lorsqu’on découvre ces caches dans les arbres au pied desquels les nobles chasseurs laissent des blocs de sel, vendus par la SEPAQ, ou d’autres aliments pour attirer les animaux et tirer sur eux du haut de leur perchoir. Mais l’ours noir se mange-t-il vraiment à la mesure de la tuerie ? Et permettez-moi de ne pas utiliser ce terme plein de lâcheté et de rectitude affairiste qu’est « récolte d’animaux » ! Car on parle bien ici d’industrie de la chasse et du tourisme, donc encore une fois d’argent, pour justifier et normaliser un comportement hautement discutable.

Aristote aurait dit que « personne n’a honte devant des enfants ou des animaux », incapables qu’ils sont de juger et de témoigner du comportement des hommes.

Tant que nous penserons que ce que les animaux voient ne nous regarde pas, nous n’éprouverons aucune honte, aucun scrupule à faire souffrir, à effrayer et à mutiler ces êtres qui partagent notre réel et qui méritent notre bienveillance.