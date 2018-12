Bravo, Leila Lesbet!

Enfin une opinion éclairée sur l’islam et le voile ! Il y a dans cette lettre publiée dans Le Devoir d’aujourd’hui des vérités fondamentales sur l’islam véritable et les interprétations erronées fondées sur l’islamisme.

Je voudrais apporter un témoignage de mon expérience de travail de 10 ans dans un pays à grande majorité musulmane mais modérée (le Bangladesh), où les femmes portent le sari dans les villages et souvent le salwar (pantalon) dans les villes et sont la plupart du temps responsables de l’économie domestique. Et je n’ai jamais vu de chicane vestimentaire dans ce pays.

Et on voudrait en faire une cause dans notre Québec prétendument évolué ! Occupons-nous des vraies affaires ! Encore une fois, bravo !