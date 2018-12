Madame Nathalie Roy,

Vous êtes sur la bonne voie pour rétablir les paramètres d’application de la Charte de la langue française par un organisme comme l’Office québécois de la langue française qui ne peut prendre aucune position ferme s’il n’a pas l’assentiment et l’appui indéfectible de la ministre dont il relève. Nul ne peut nier qu’au cours des dernières années, le laxisme linguistique du gouvernement libéral a entraîné une perte de conscience linguistique non pas chez le personnel, mais chez les têtes dirigeantes de l’Office. Autrement dit, quand des études de l’Office essaient de nous faire croire que la conformité de l’affichage public est en recrudescence à Montréal, une fois que les dispositions réglementaires ont été assouplies, il faut lire les analyses de Jacques Maurais pour apprendre que rien n’est plus faux.

Évidemment, l’Office ne peut pas laver plus blanc que les ministres responsables de la Charte. C’est la raison pour laquelle, Madame la Ministre, votre sortie publique sur l’application même de la Charte de la langue française (qui n’a plus beaucoup à voir avec la loi 101 de 1977) revêt une importance capitale pour l’avenir du français au Québec, en terre d’Amérique et dans la francophonie.

Enfin, Madame la Ministre, puissiez-vous rappeler à la direction de l’Office que l’application d’une loi va bien au-delà du respect de la lettre de cette loi. En effet, une loi dont on ne sait pas respecter l’esprit perd toute son essence. Il en va ainsi lorsque l’Office triture les articles de la Charte, comme ce fut le cas au cours de la dernière année, pour avaliser la décision d’Hydro-Québec qui envoie, depuis janvier 2018, des factures unilingues anglaises à toutes les citoyennes et à tous les citoyens qui lui en font la demande.

Madame la Ministre, vous détenez les bonnes cartes et soyez assurée que la population du Québec vous suivra si vous prenez les mesures nécessaires pour faire appliquer et la lettre et l’esprit de la Charte de la langue française dans toutes les sphères socio-économiques, culturelles et politiques du Québec.