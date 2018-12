Les cris d’orfraie des Canadiens de l’Ouest au sujet de l’expression « pétrole sale » employée par François Legault semblent bien hypocrites quand on pense au dénigrement systématique du Québec par certains d’entre eux, lequel passe comme une lettre à la poste. Monsieur Legault aurait sans doute pu être plus diplomate dans sa formulation d’une vérité partagée par le monde scientifique. Bien des journalistes n’ont pas manqué de le lui rappeler, voulant faire la leçon au « p’tit nouveau » en politique canadienne. En fait, on reproche à François Legault le manque de « vertuisme » de ses propos. Toute vérité n’est pas bonne à dire, semble-t-il.