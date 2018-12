La population des Maritimes

Dans sa chronique du samedi 15 décembre dernier, M. Konrad Yakabuski affirme que les provinces maritimes du Canada « se dépeuplent à un rythme tel » qu’elles pourraient être « mises sous tutelle par Ottawa ». N’en croyant pas un mot, je suis allé aux sources. Au cours des dix dernières années, la population des quatre provinces à l’est du Québec a augmenté de 2,1 %. Cette croissance va de 1,1 % pour la Nouvelle-Écosse à 5,2 % pour l’Île-du-Prince-Édouard.

À l’évidence, on ne saurait généraliser à l’ensemble des Maritimes la perte d’un peu plus de 4000 habitants (perte de 0,005 %) subie par le Nouveau-Brunswick entre 2011 et 2016. Si l’on cherche absolument un quelconque « dépeuplement » dans les provinces maritimes, c’est du côté de Terre-Neuve-et-Labrador qu’il faudrait regarder pour la période 1991-2006 (perte de 63 000 habitants en 15 ans, soit –11,1 %). Bref, en ce qui a trait aux Maritimes, on ne saurait y voir ni un « dépeuplement » contemporain ni un « dépeuplement » récent et généralisé.