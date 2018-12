Cachez ce tee-shirt que je ne saurais voir!

Au mois de juin dernier, après avoir manifesté contre le G20 dans les rues de Québec, j’ai été invité à un spectacle d’humour et de poésie durant la soirée qui a suivi. Animé par Fred Dubé, j’ai pu voir une jeune slameuse accompagnée d’un guitariste qui me rappelait un peu Jimmy Hendrix. Elle portait une tenue décontractée, comme les autres, ce qui ne m’a en rien choqué. Cette jeune femme se nomme Catherine Dorion. C’était la première fois que je la voyais et je l’ai trouvé décapante. J’ai su par la suite qu’elle serait candidate pour QS dans Taschereau. Comme elle représentait pour moi une certaine marge culturelle, je n’aurais jamais pensé qu’elle pouvait être élue le 1er octobre dernier. Et pourtant…

La tenue vestimentaire de la nouvelle députée de Taschereau fait couler beaucoup d’encre. Beaucoup trop à mon avis. J’ai vraiment apprécié les repères historiques sur la question dans la chronique de Jean-François Nadeau du 10 décembre et j’ai applaudi à la lecture du papier de Francine Pelletier de cette semaine. Malgré tout, je n’en reviens toujours pas qu’on en fasse tout un plat.

Des lecteurs du Devoir s’insurgent contre les habits non conventionnels que porte madame Dorion dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. En raison de quels diktats représenterait-elle mal ses électeurs ? De quel crime l’accuse-t-on ? On veut la caser, la remettre à sa place, malgré l’absence de règles claires. J’aurais plein d’exemples à donner pour remettre les choses en perspective. Mon fils aîné travaille chez Ubisoft dans le Mile-End. Lorsqu’il m’arrive d’aller à sa rencontre, je croise une majorité de ses camarades de travail qui portent les vêtements caractéristiques de ce milieu. Souvent des jeans bleus ou noirs, des casquettes et des hoodies. Ce n’est pas très BCBG.

Ma blonde, qui a travaillé pour de nombreuses firmes privées, m’a souvent expliqué que le vendredi, il est permis de porter un jean. À l’américaine. Le jean est-il un vêtement décontracté permettant de s’encanailler à l’aube du congé hebdomadaire ? Le jean est-il perçu comme un symbole de liberté ? Est-ce un drame pour autant ? Je n’en crois rien. Alors pourquoi s’en prendre à chacune des pièces de vêtement de Catherine Dorion ? Après sa tuque, son tee-shirt, sa camisole arrivent ses Doc Martin’s. Écoutez plutôt ce qu’elle a à dire. Et croyez-moi, ce n’est qu’un début, car son discours vous dérangera beaucoup plus que ses vêtements.