Dans sa chronique du 12 décembre intitulée « Le corps d’une femme », Francine Pelletier laisse entendre que ce qui dérange, c’est que Catherine Dorion est « une belle jeune femme qui utilise son corps pour passer un message ».

Francine Pelletier affirme que Catherine Dorion est audacieuse, plus poétique que Gérald Godin et bien plus branchée sur les « vraies affaires » que François Legault. Mais surtout, elle a défoncé le plafond de verre du Salon bleu, démontrant ainsi son talent à faire de « la politique autrement ». Pelletier en conclut qu’il « en faudrait plus comme elle ».

J’invite Francine Pelletier à lire le texte de Mariette Julien, sociologue de la mode, paru dans La Presse du 11 décembre. Cette sociologue explique que ce qui dérange, c’est le look de Catherine Dorion « dans le cadre de son travail, parce que son choix vestimentaire ne tient pas compte des autres… des autres qu’elle représente désormais : les citoyens qui l’ont élue, les citoyens de Taschereau qui n’ont pas voté pour elle, les membres du parti Québec solidaire, les membres de l’Assemblée nationale et la relève des femmes en politique ».

Contrairement à Francine Pelletier, je ne crois pas que Catherine Dorion ait démontré à ce jour qu’elle peut faire de « la politique autrement ». C’est plutôt à une mise en scène vestimentaire, pas très respectueuse des autres, à laquelle Catherine Dorion s’est livrée récemment. L’évocation du « plafond de verre », en référence à la députée de Québec solidaire, n’a pas non plus sa place. C’est plutôt le fait qu’il y ait de plus en plus de femmes à l’Assemblée nationale qui témoigne de l’ébranlement du plafond de verre. Et si on veut individualiser, c’est d’abord madame Marois qui en est le symbole le plus évident.