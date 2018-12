Un accident évitable?

Le malheureux accident subi par Adonis Stevenson lors de son dernier combat contre Oleksandr Gvozdyk a fait couler beaucoup d’encre, et pour cause. À la suite d’un K.O. brutal au 11e assaut, il se retrouve aux soins intensifs, victime d’une commotion cérébrale, où on le maintient dans un coma artificiel dont on ne connaît pas l’issue.

Les néophytes de ce sport très réglementé et les opposants ne tiennent pas compte du fait que d’autres sports sont dangereux à ce niveau, comme le rugby, le football ou le hockey par exemple, n’y voyant que brutalité gratuite et dégradante.

Pourtant, il est une règle fondamentale à la boxe, que les experts et commentateurs (étonnamment) n’ont pas abordée. Il s’agit du moment où on doit arrêter un combat lorsque les choses tournent mal pour un des deux pugilistes. On arrête un combat lorsqu’un des deux boxeurs n’a plus assez de réflexes pour se défendre adéquatement et devient vulnérable à de graves blessures. [...] En toutes circonstances, c’est l’arbitre qui juge du moment critique où il doit mettre fin à l’affrontement, en s’interposant entre les deux adversaires. [...]

Après avoir visionné plusieurs fois les derniers instants du combat, il m’apparaît évident que l’arbitre a trop tardé à intervenir, puisque Stevenson, ployant sous une pluie de coups d’une grande puissance, n’était déjà plus là, reculant vers le coin en complet déséquilibre. [...] L’arbitre aurait dû intervenir à cet instant précis, avant qu’il frappe le coin où il a reçu ce dernier coup de massue fatal et s’effondre, inconscient. Mais il ne l’a pas fait, pour le grand malheur d’Adonis Stevenson, à qui on souhaite de recouvrer la santé, sa famille et sa vie. [...]