Mesdames et Messieurs les Députés de QS, vous faites partie de l’élite: assumez !

Les députés de l’Assemblée nationale sont investis du pouvoir exorbitant d’adopter des lois et de prendre des décisions qui affectent la vie de milliers de personnes. Partant, l’exercice de ce pouvoir nécessite de leur part une conduite qui témoigne du sérieux accordé à leur fonction. La manière de se présenter physiquement constitue une manifestation de ce sérieux.

Le désir exprimé par trois députés nouvellement élus de QS de « rester eux-mêmes et de ne pas se déguiser » en portant jeans, espadrilles et camisoles lorsqu’ils siègent à l’Assemblée nationale n’a aucune légitimité, car le respect de certaines normes en matière de tenue vestimentaire ne concerne pas la personne, mais la fonction.

Qui plus est, s’il s’agit de remettre en question les usages à cet égard, les députés concernés doivent d’abord en faire la proposition à l’assemblée, qui en débattra et en disposera. C’est ça la démocratie !

En décidant par leur geste de « briser le code vestimentaire », les députés se sont comportés comme les membres de n’importe quel groupe pression déployant tous les moyens qui leur semblent bons pour attirer l’attention. Or, en tant que représentants d’une institution démocratique, leur responsabilité première est la mise en débat des idées. Je trouve extrêmement dangereux cette tendance chez les groupes militants, à gauche comme à droite du spectre politique, à s’approprier l’espace civique par des gestes d’éclat et des déclarations incendiaires dont l’effet principal est d’exacerber les tensions plutôt que de susciter la réflexion. C’est ça, le populisme !

La provocation ne saurait remplacer le débat démocratique. Du reste, sur quelle base les députés décrètent-ils que les règles sont désuètes, et ce, au nom de la lutte contre l’élitisme ? Les députés sont élus par la population, qui croit en leur capacité à la représenter. De ce fait, que vous l’acceptiez ou non, vous faites partie de l’élite de votre société. Assumez !

Gilles Côté

Le 11 décembre 2018

Les coyotes et les pitbulls

La Ville de Montréal a adopté des mesures coûteuses pour contrôler sa petite population de coyotes, notamment la création d’une ligne téléphonique, d’un plan de communication, la pose d’étiquette à l’oreille de certains individus, un programme d’effarouchement, de capture et d’euthanasie des individus dangereux. Dans des quartiers précis, des équipes spécialisées seront déployées à raison de quatre heures par jour, sept jours de suite, pour les apeurer et les diriger vers un lieu sécuritaire.

Pourtant, les coyotes ont fait à ce jour beaucoup moins de mal (quelques morsures superficielles) que les chiens dangereux, en particulier les pitbulls, qui ont déjà tué une femme et infligé de terribles blessures à d’autres personnes, notamment des enfants. Quelque chose m’échappe, Madame la Mairesse Plante.

Par ailleurs, il est ahurissant qu’en dépit de leur mauvaise réputation, les pitbulls aient crû en nombre à Montréal. Ainsi, il y en avait 2000 en 2017 et 2279 depuis septembre dernier. Les misanthropes seraient-ils en hausse à Montréal ?

Sylvio Le Blanc

Montréal, le 11 décembre 2018

Le respect de soi

Le non-respect des droits des Franco-Ontariens par le gouvernement Ford en Ontario a fait la manchette au cours des dernières semaines et a provoqué, à juste titre, l’indignation d’une majorité de francophones à travers le pays.

Mon journal de quartier m’apprend « qu’une jeune entreprise montréalaise livrant des boîtes de prêt-à-cuisiner teste présentement une formule durable auprès de résidents de Rosemon –La Petite-Patrie et du Platea-Mont-Royal ». Le nom de l’entreprise ? Cook it ! Dans la plus grande ville francophone des Amériques ! Même la société états-unienne Staples a pigé et opère sous la raison sociale Bureau en gros au Québec.

Et si l’on commençait par se respecter soi-même…

Suzanne Perron

Montréal, le 5 décembre 2018